Envie de vous évader et de passer un moment en pleine campagne dans un site magnifique entourés d’animaux, vous êtes au bon endroit !

Pour sa 6ème édition, Les Guinguettes du Grand Porto ouvrent leurs portes avec concerts festifs pour une ambiance chaleureuse, des moments de convivialité et des retrouvailles autour d’un bon repas.

Samedi 24 mai dès 15h Diffusion sur grand écran de la finale champions cup avec l’UBB !

Le soir de 18h45 à 23h30 Dîner « autour de l’agneau » et concert du groupe So What ? un groupe pop rock, intense et énergique.

Dimanche 25 mai de 11h45 à 15h30 Déjeuner « autour de l’agneau » et concert de June Souls, duo de musiciens, pop acoustique 80, 90 et 2000.

Buvette et planches de charcuterie sur place. .

2 à Porto

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 40 05 68

