Guinguette à la ferme Granville

Guinguette à la ferme Granville mercredi 30 juillet 2025.

Guinguette à la ferme

Granville Manche

Début : 2025-07-30 17:00:00

fin : 2025-07-30 21:00:00

2025-07-30

Dès 17 h, ouverture de la ferme pour une visite libre et gratuite à l’heure de la traite.

Possibilité de voir les animaux (lapins, poules, cochons, moutons, oies, canards et canetons, chevaux, ânes et chèvres évidemment).

Marché de producteurs bios et locaux (légumes, pains, fromages, boissons, produits cidricoles, biscuits, kéfirs…) et buvette associative.

À partir de 19 h. Guinguette avec le groupe Set à L’Est, musique des Balkans.

Repas sur place proposé par la Popotte Ambulante avec les produits de la ferme.

Réservation recommandée pour le repas asso.aubepine50@gmail.com

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Guinguette à la ferme

From 5 p.m., the farm opens for a free tour at milking time.

Opportunity to see the animals (rabbits, chickens, pigs, sheep, geese, ducks and ducklings, horses, donkeys and goats of course).

Organic and local farmers’ market (vegetables, breads, cheeses, drinks, cider products, cookies, kefirs, etc.) and community refreshment bar.

From 7 pm. Guinguette with the group Set à L’Est, Balkan music.

On-site meal served by La Popotte Ambulante, featuring farm produce.

Reservations recommended for the meal: asso.aubepine50@gmail.com

German :

Ab 17 Uhr: Öffnung des Bauernhofs für einen freien und kostenlosen Besuch zur Melkzeit.

Möglichkeit, die Tiere zu sehen (Kaninchen, Hühner, Schweine, Schafe, Gänse, Enten und Entenküken, Pferde, Esel und Ziegen natürlich).

Markt mit biologischen und lokalen Erzeugern (Gemüse, Brot, Käse, Getränke, Apfelweinprodukte, Kekse, Kefir usw.) und Vereinsausschank.

Ab 19 Uhr. Guinguette mit der Gruppe Set à L’Est, Musik aus dem Balkan.

Essen vor Ort, angeboten von La Popotte Ambulante mit Produkten vom Bauernhof.

Reservierung für das Essen empfohlen: asso.aubepine50@gmail.com

Italiano :

Dalle 17.00, la fattoria è aperta per una visita gratuita all’ora della mungitura.

È possibile vedere gli animali (conigli, galline, maiali, pecore, oche, anatre e anatroccoli, cavalli, asini e capre, naturalmente).

Mercato biologico e locale (verdure, pane, formaggio, bevande, prodotti a base di sidro, biscotti, kefir, ecc.

Dalle 19.00. Guinguette con il gruppo Set à L’Est, musica balcanica.

Pranzo in loco servito da La Popotte Ambulante con prodotti della fattoria.

Prenotazione consigliata per il pasto: asso.aubepine50@gmail.com

Espanol :

A partir de las 17.00 horas, la granja está abierta para una visita gratuita a la hora del ordeño.

Se pueden ver los animales (conejos, gallinas, cerdos, ovejas, ocas, patos y patitos, caballos, burros y cabras, por supuesto).

Mercado de productos ecológicos y locales (verduras, pan, queso, bebidas, productos a base de sidra, galletas, kéfir, etc.) y bar de refrescos.

A partir de las 19 h. Guinguette con el grupo Set à L’Est, música balcánica.

Comida in situ servida por La Popotte Ambulante con productos de la granja.

Se recomienda reservar para la comida: asso.aubepine50@gmail.com

