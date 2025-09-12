Guinguette à la ferme La Bourronnière Ménigoute
Guinguette à la ferme
La Bourronnière A la ferme Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Ambiance festive garantie à la ferme !
À partir de 19h Soirée Guinguette à Menigoute !
Buvette, planches apéro et plats chauds (sur réservation), concert à la ferme animé par Dom’n’sons.
Un vrai moment de détente et de partage en plein cœur de l’automne .
La Bourronnière A la ferme Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 06 25 contact@foiegras-gaillard.fr
