Informations pratiques

Courniou

GUINGUETTE A LA FILEUSE DE VERRE

Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Visitez la grotte de la Fileuse de Verre et terminez par une soirée musicale avec un accordéoniste & pianiste.

Menu proposé par le SpéléoClub de la montagne noire et de l’Espinouse.

Envie de passer une bonne soirée ? Rendez-vous à la Grotte de la Fileuse de Verre !

Visitez la grotte de la Fileuse de Verre et terminez par une soirée musicale.

A 18h30 Visite de la grotte

A partir de 19h Repas & Soirée musicale avec Frédéric Agar (accordéoniste & pianiste)

Menu proposé par le SpéléoClub de la montagne noire et de l’Espinouse (Melons/Jambon, Saucisse/Ratatouille maison/Salade de pomme de terre, Glace/café) 18€ adultes / 12€ Enfants.

Envie de passer une bonne soirée ? Rendez-vous à la Grotte de la Fileuse de Verre ! .

Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 24 grottedeladeveze@orange.fr

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English :

Evening dance with refreshments and catering

L’événement GUINGUETTE A LA FILEUSE DE VERRE Courniou a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC