GUINGUETTE A LA FILEUSE DE VERRE Courniou
samedi 8 août 2026 · Courniou
Informations pratiques
Courniou
GUINGUETTE A LA FILEUSE DE VERRE
Avenue Georges Milhaud Courniou Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Visitez la grotte de la Fileuse de Verre et terminez par une soirée musicale avec un accordéoniste & pianiste.
Menu proposé par le SpéléoClub de la montagne noire et de l’Espinouse.
Envie de passer une bonne soirée ? Rendez-vous à la Grotte de la Fileuse de Verre !
Visitez la grotte de la Fileuse de Verre et terminez par une soirée musicale.
A 18h30 Visite de la grotte
A partir de 19h Repas & Soirée musicale avec Frédéric Agar (accordéoniste & pianiste)
Menu proposé par le SpéléoClub de la montagne noire et de l’Espinouse (Melons/Jambon, Saucisse/Ratatouille maison/Salade de pomme de terre, Glace/café) 18€ adultes / 12€ Enfants.
Envie de passer une bonne soirée ? Rendez-vous à la Grotte de la Fileuse de Verre ! .
Avenue Georges Milhaud Courniou 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 03 24 grottedeladeveze@orange.fr
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English :
Evening dance with refreshments and catering
L’événement GUINGUETTE A LA FILEUSE DE VERRE Courniou a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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