Guinguette à la Laquette de Piau 14/08 Station de Piau Aragnouet

Guinguette à la Laquette de Piau 14/08 Station de Piau Aragnouet jeudi 14 août 2025.

Guinguette à la Laquette de Piau 14/08

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 12:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Marion notre Animatrice vous invite à la retrouver autour du brasero à La Laquette de la station, à 2000 m.

Transats installés pour vous accueillir pour un moment de détente & farniente. Sirop à l’eau, légumes et fromage offerts au bord de la jolie Laquette aux eaux bleues et cristallines pour le plaisir des papilles. Vous pouvez prévoir vos grillades!

Invitation guinguette lancée par Marion animatrice station vous pouvez également emprunter le télésiège du Campbielh ouvert jeudi 9h00 12h00 et 13h30 -15h30 pour vous rendre sur place, itinéraire de « La Marmotte », 30 minutes à pied depuis l’arrivée du télésiège pour descendre vers la Laquette, puis après la pause à la guinguette, comptez 30 minutes à pied pour rejoindre le centre de la station. Animation gratuite inscription à l’Office de Tourisme.



PASS ACCES TELESIEGE 7€/personne vente auprès de l’Office de Tourisme

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 05 62 39 61 69

Prévoir, sac à dos, eau, casquette, chaussures de marche adaptées à la montagne, vêtement chaud et pour la pluie!

.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Marion, our entertainer, invites you to join her around the brazier at the resort’s La Laquette, at 2000 m.

Deckchairs set up to welcome you for a moment of relaxation & farniente. Water syrup, vegetables and cheese are served on the banks of the lovely Laquette, with its crystal-blue waters to delight your taste buds. You can bring your own grills!

Invitation to the guinguette by Marion, resort coordinator you can also take the Campbielh chairlift, open Thursday 9.00am 12.00pm and 1.30pm 3.30pm to get to the resort, itinerary « La Marmotte », 30 minutes’ walk from the chairlift arrival point down to the Laquette, then after a break at the guinguette, count on 30 minutes’ walk to reach the resort center. Free entertainment registration at the Tourist Office.

PASS ACCES TELESIEGE: 7?/person available from the Tourist Office

Information from the Tourist Office: 05 62 39 61 69

Don’t forget your rucksack, water, cap, mountain boots, warm clothing and rain gear!

German :

Marion, unsere Animateurin, lädt Sie ein, sich mit ihr um den Brasero in La Laquette auf 2000 m Höhe zu treffen.

Die Liegestühle sind aufgestellt, um Sie zu einem Moment der Entspannung und des Nichtstuns zu empfangen. Sirup mit Wasser, Gemüse und Käse werden am Ufer des hübschen Laquette mit seinem kristallklaren, blauen Wasser angeboten, um Ihren Gaumen zu verwöhnen. Sie können Ihr eigenes Grillgut mitbringen!

Einladung zum Guinguette durch Marion, Animateurin der Station Sie können auch den Sessellift Campbielh nehmen, der am Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet ist, um zum Ort zu gelangen, Route « La Marmotte », 30 Minuten Fußweg von der Ankunft des Sessellifts bis zur Laquette, dann nach der Pause am Guinguette 30 Minuten Fußweg bis zum Zentrum der Station. Kostenlose Animation Anmeldung im Tourismusbüro.

PASS FÜR DEN ZUGANG ZU TELESIEGE: 7?/Person Verkauf beim Fremdenverkehrsamt

Auskünfte beim Fremdenverkehrsamt: 05 62 39 61 69

Rucksack, Wasser, Mütze, bergtaugliche Wanderschuhe, warme Kleidung und Regenschutz mitbringen!

Italiano :

Marion, la nostra padrona di casa, vi invita a unirvi a lei intorno al braciere di La Laquette, nel resort, a 2000 m.

Le sedie a sdraio sono pronte ad accogliervi per un momento di relax e di ozio. Sciroppo d’acqua, verdure e formaggio vengono serviti sulle rive della bella Laquette, con le sue acque blu cristalline per deliziare il vostro palato. Potete portare le vostre griglie!

Invito alla guinguette da parte di Marion, coordinatrice del resort Per raggiungere il resort si può anche prendere la seggiovia di Campbielh, aperta il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30. L’itinerario « La Marmotte » è una passeggiata di 30 minuti dall’arrivo della seggiovia fino alla Laquette e, dopo una pausa alla guinguette, di 30 minuti fino al centro del resort. Animazione gratuita iscrizione presso l’Ufficio del Turismo.

PASS ACCES TELESIEGE: 7 €/persona disponibile presso l’Ufficio del Turismo

Informazioni presso l’Ufficio del Turismo: 05 62 39 61 69

Non dimenticate lo zaino, l’acqua, il berretto, gli scarponi da montagna, gli indumenti caldi e l’abbigliamento da pioggia!

Espanol :

Marion, nuestra anfitriona, le invita a reunirse con ella en torno al brasero de La Laquette, en la estación, a 2000 m de altitud.

Tumbonas dispuestas para acogerle durante un momento de relajación y ociosidad. A orillas de la bonita Laquette, de aguas azules y cristalinas, le servirán sirope de agua, verduras y queso para deleitar su paladar. ¡Puede traer sus propias parrillas!

Invitación a la guinguette por Marion, coordinadora de la estación también puede tomar el telesilla de Campbielh, abierto los jueves de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 15:30, para llegar a la estación. El itinerario « La Marmotte » está a 30 minutos a pie desde el punto de llegada del telesilla hasta la Laquette, y después de una pausa en la guinguette, a 30 minutos a pie hasta el centro de la estación. Animación gratuita inscripción en la Oficina de Turismo.

PASS ACCES TELESIEGE: 7 euros/persona disponible en la Oficina de Turismo

Información en la Oficina de Turismo: 05 62 39 61 69

No olvide su mochila, agua, gorra, botas de montaña, ropa de abrigo y chubasquero

L’événement Guinguette à la Laquette de Piau 14/08 Aragnouet a été mis à jour le 2025-07-18 par OT de Piau-Engaly|CDT65