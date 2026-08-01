GUINGUETTE A LA MENARDIERE LE MENARDIERE Bérat

Informations pratiques

Bérat

GUINGUETTE A LA MENARDIERE

LE MENARDIERE 84 Route de Gratens Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Profitez d’une soirée estivale placée sous le signe de la convivialité lors de cette guinguette itinérante en milieu rural.

Le temps d’une soirée, la campagne se transforme en un véritable lieu de rencontres et de découvertes avec cette guinguette itinérante animée par Café de Campagne. Installez-vous dès 19h autour d’un apéritif gourmand à partager avant de vous laisser porter, à 20h30, par le concert de violoncelle Dans tous ses états interprété par Fabienne. Entre musique, douceur de vivre et saveurs locales, venez vivre une parenthèse poétique en pleine nature. Événement gratuit et ouvert à tous. .

LE MENARDIERE 84 Route de Gratens Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie lamenardiere.berat@gmail.com

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English :

Enjoy a summer evening filled with fun and camaraderie at this traveling open-air dance party in the countryside.

L’événement GUINGUETTE A LA MENARDIERE Bérat a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE