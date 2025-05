Guinguette à l’Atelier de Carentan – Carentan-les-Marais, 6 juin 2025 10:00, Carentan-les-Marais.

Manche

Guinguette à l’Atelier de Carentan 11 Rue Jean Truffaut Carentan-les-Marais Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 10:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Ambiance guinguette, concerts, boutiques éphémères, vêtements vintage.

Vendredi 6 juin 21h, concert du groupe Swing Melodies Orchestra. Airs populaires.

Samedi 7 juin 21h, concert duo accordéon/voix avec Sergio Tomassi et Catherine Dargent. Airs d’Edith Piaf.

Restauration sur place.

11 Rue Jean Truffaut

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 34 03 46 45

English : Guinguette à l’Atelier de Carentan

Guinguette atmosphere, concerts, ephemeral boutiques, vintage clothing.

Friday June 6: 9pm, concert by the Swing Melodies Orchestra. Popular tunes.

Saturday June 7: 9pm, concert by accordion/voice duo Sergio Tomassi and Catherine Dargent. Edith Piaf tunes.

Catering on site.

German :

Guinguette-Atmosphäre, Konzerte, temporäre Boutiquen, Vintage-Kleidung.

Freitag, 6. Juni: 21 Uhr, Konzert der Gruppe Swing Melodies Orchestra. Volkslieder.

Samstag, 7. Juni: 21 Uhr, Konzert des Duos Akkordeon/Stimme mit Sergio Tomassi und Catherine Dargent. Melodien von Edith Piaf.

Restauration vor Ort.

Italiano :

Atmosfera da guinguette, concerti, boutique effimere, abiti vintage.

Venerdì 6 giugno: ore 21.00, concerto della Swing Melodies Orchestra. Melodie popolari.

Sabato 7 giugno: ore 21.00, concerto del duo fisarmonica/voce Sergio Tomassi e Catherine Dargent. Canzoni di Edith Piaf.

Catering in loco.

Espanol :

Ambiente guinguette, conciertos, boutiques efímeras, ropa vintage.

Viernes 6 de junio: 21:00 h, concierto de la orquesta Swing Melodies. Melodías populares.

Sábado 7 de junio: 21:00 h, concierto del dúo de acordeón y voz Sergio Tomassi y Catherine Dargent. Canciones de Edith Piaf.

Catering in situ.

L’événement Guinguette à l’Atelier de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Baie du Cotentin