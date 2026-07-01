Informations pratiques

Pont-Aven

Guinguette à l’Aven Parc

Aven Parc Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:45:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Concert tous les jeudis soir à l’Aven Parc

23 juillet Rolling Stones Stick’N Tribute des Stones, première partie DJ Set Tom

30 juillet Soirée 80’s, Léopard café Tubes Mythiques 80’s DJ Set Tom

06 août Abba, Gimme Abba Tribute de Abba Première partie DJ set Alexis

13 août Soirée Latino, Fusion Latina Ydel Gomez Première partie DJ set Alexis

20 août JJ Goldman, Goldman memories Tribute Goldman DJ Set Tom

27 août Soirée Pop Folk, Dream Catchers Groupe de reprises Première partie DJ set Alexis

Tropical House ouverte.

Burgers et cocktails, restauration sur place (pique-nique non autorisé le soir). .

Aven Parc Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Guinguette à l’Aven Parc Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA