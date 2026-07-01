Guinguette à l’Aven Parc Pont-Aven
jeudi 23 juillet 2026 · Pont-Aven
Informations pratiques
Pont-Aven
Guinguette à l’Aven Parc
Aven Parc Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:45:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert tous les jeudis soir à l’Aven Parc
23 juillet Rolling Stones Stick’N Tribute des Stones, première partie DJ Set Tom
30 juillet Soirée 80’s, Léopard café Tubes Mythiques 80’s DJ Set Tom
06 août Abba, Gimme Abba Tribute de Abba Première partie DJ set Alexis
13 août Soirée Latino, Fusion Latina Ydel Gomez Première partie DJ set Alexis
20 août JJ Goldman, Goldman memories Tribute Goldman DJ Set Tom
27 août Soirée Pop Folk, Dream Catchers Groupe de reprises Première partie DJ set Alexis
Tropical House ouverte.
Burgers et cocktails, restauration sur place (pique-nique non autorisé le soir). .
Aven Parc Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Guinguette à l’Aven Parc Pont-Aven a été mis à jour le 2026-07-04 par OTC CCA
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