GUINGUETTE À L'ENVOL DES PIONNIERS
L'ENVOL DES PIONNIERS
Toulouse
9 juillet 2025 18:00

GUINGUETTE À L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09 23:00:00

2025-07-09

L’Envol des Pionniers fait revivre l’esprit guinguette des années rétro !

Rendez-vous pour une soirée guinguette festive et familiale avec une programmation inédite visites guidées flash de l’exposition permanente accompagnées par un médiateur en tenue d’époque, bal swing porté par le groupe Good Evening Mr Jack, manège vintage, jeux en bois, portraitistes… Ainsi, le temps d’une soirée, ce lieu emblématique de l’Aéropostale se transforme en une guinguette joyeuse et intergénérationnelle, où vous êtes invités à danser, jouer, vous faire coiffer à la mode rétro et vibrer au rythme de la musique live !

Bon à savoir :

– Gratuit sur inscription obligatoire

– Espace gourmand sur place (Au menu des gaufres salées et sucrées préparées par le foodtruck vintage Goly et une sélection de rafraîchissements proposée par le Beer n’Combi). .

English :

L’Envol des Pionniers revives the guinguette spirit of the retro years!

German :

L’Envol des Pionniers lässt den Guinguette-Geist der Retro-Jahre wieder aufleben!

Italiano :

L’Envol des Pionniers fa rivivere lo spirito di guinguette degli anni retro!

Espanol :

¡L’Envol des Pionniers revive el espíritu guinguette de los años retro!

