Maulévrier-Sainte-Gertrude

Guinguette à Maulévrier-Sainte-Gertrude

Maulévrier-Sainte-Gertrude Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Les guinguettes de l’été 2026 sont annoncées ! Cette deuxième soirée festive se tiendra à Maulévrier-Sainte-Gertrude à partir de 18h30. Venez en famille, en couple ou entre amis profiter d’une belle soirée d’été au rythme de l’orchestre et en savourant de délicieux produits locaux.

Et pour plus de confort, amenez votre table, vos chaises et vos gobelets réutilisables !

Entrée libre et gratuite (premier arrivé, premier assis !).

Le programme de la soirée

18h30 20h Balade commentée pour (re)découvrir le patrimoine, surprise… les infos sont données lors du discours

20h Discours du maire

20h 23h Marché des producteurs locaux pour vous concocter un délicieux repas local et soirée dansante .

Maulévrier-Sainte-Gertrude 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 46 32

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English : Guinguette à Maulévrier-Sainte-Gertrude

L’événement Guinguette à Maulévrier-Sainte-Gertrude Maulévrier-Sainte-Gertrude a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme