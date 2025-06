GUINGUETTE À MONTGEARD Montgeard 5 juillet 2025 18:00

Dès le 5 juillet, venez profiter de la guiguette qui se déroulera tout le long de l’été dans le village de Montgeard !

5 soirées, 5 spectacles uniques pour petits et grands !

Venez vivre des moments magiques et décalés, à partager en famille ou entre amis.

Chaque soir, une ambiance différente pour s’amuser, rêver et s’émerveiller !

Montgeard (31560) juste en face du château

De 18h à 23h Restauration, animations et convivialité au rendez-vous !

Programme

Samedi 05 juillet Ouverture de la guinguette

Artiste compositeur multi-instrumentiste jouant simultanément du dulcimer, didgeridoo et foot drums, Mathieu Koenig s’inspire des mélodies traditionnelles et modernes pour créer un univers musical insolite.

En 2017, il découvre le « dulcimer martelé » grâce à un ami luthier et décide de s’intéresser a sa fabrication. Depuis, il conçoit, fabrique et donne vie à ses inspirations, réalise différents types de dulcimers et monte son propre atelier de lutherie dans les Pyrénées.

Samedi 19 juillet Impro’Médiéval Le théâtre où tout peut arriver… même des dragons !

Entrez dans un monde où les dragons discutent politique, les fées ratent leurs sorts et les chevaliers se perdent en pleine quête.

Impro’Médiéval, c’est du théâtre d’improvisation inspiré des légendes, des contes et des univers fantastiques, avec une bonne dose d’humour et de folie.

Chaque scène est créée en direct, sous vos yeux, à partir des idées du public. Pas de script, juste de l’imagination, du courage… et peut-être une potion douteuse.

Samedi 02 août la quête des Enchanteurs

Soirée énigmes par équipe Ambiance féerique & médiévale

Formez votre guilde, affûtez votre esprit et partez à l’aventure !

Une brume magique s’est abattue sur le royaume… Seuls les esprits les plus vifs et les équipes les plus soudées pourront percer ses mystères.

Vendredi 08 août La pinte fêlée Concert Spectacle médiévalement dérangé.

Bienvenue dans l’univers déjanté de La Pinte Fêlée, un joyeux mélange de musique de troubadours, de théâtre d’impro improvisé, et de légendes revisitées à la sauce houblonnée !

Sur scène, ça chante, ça joue, ça déclame et ça dérape (souvent)…

Viole, flûte, tambours et chansons d’époque vous entraînent dans une ambiance de taverne enchantée,

Pendant que les comédiens improvisent des saynètes burlesques entre deux refrains, inspirés par le public ou les aléas du moment.

Une expérience unique, entre concert médiéval festif, humour absurde et impro magique, où même les elfes en oublient leur sagesse.

Samedi 30 août Astaria Karavan

Voyage en terres de feu et de mystères.

Laissez-vous emporter par l’univers envoûtant de l’Astaria Karavan, une troupe itinérante qui mêle spectacle de feu, danse orientale, musique enivrante et magie visuelle.

Inspirée des routes de la soie, des contes des Mille et Une Nuits et de l’imaginaire des caravanes nomades, l’Astaria Karavan vous propose une expérience sensorielle unique, où les flammes dansent, les voiles tourbillonnent et les rythmes ancestraux résonnent sous les étoiles. .

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie monjardin.gn@gmail.com

English :

From July 5 onwards, come and enjoy a summer-long guiguette in the village of Montgeard!

German :

Ab dem 5. Juli können Sie die Guiguette genießen, die den ganzen Sommer über im Dorf Montgeard stattfindet!

Italiano :

Dal 5 luglio, venite a godervi la guiguette, che si terrà per tutta l’estate nel villaggio di Montgeard!

Espanol :

A partir del 5 de julio, venga a disfrutar de la guiguette, que se celebrará durante todo el verano en el pueblo de Montgeard

