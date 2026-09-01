Guinguette à Toulonjac Toulonjac
samedi 12 septembre 2026 · Toulonjac
Informations pratiques
Toulonjac
Guinguette à Toulonjac
Toulonjac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le comité des fêtes de Toulonjac vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette, placée sous le signe de la musique, de la danse, de la bonne humeur et du partage !
Samedi 12 septembre à partir de 18h30
Musette et variété avec l’orchestre Jean-François Mézy
Buvette et restauration sur place
Réservations avant le 4 septembre .
Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 25 59 17 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Toulonjac Festival Committee invites you to a guinguette evening filled with music, dancing, good cheer, and camaraderie!
L’événement Guinguette à Toulonjac Toulonjac a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)