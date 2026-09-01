Informations pratiques

Toulonjac

Guinguette à Toulonjac

Toulonjac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le comité des fêtes de Toulonjac vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette, placée sous le signe de la musique, de la danse, de la bonne humeur et du partage !

Samedi 12 septembre à partir de 18h30

Musette et variété avec l’orchestre Jean-François Mézy

Buvette et restauration sur place

Réservations avant le 4 septembre .

Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 25 59 17 81

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English :

The Toulonjac Festival Committee invites you to a guinguette evening filled with music, dancing, good cheer, and camaraderie!

L’événement Guinguette à Toulonjac Toulonjac a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)