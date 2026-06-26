Informations pratiques

Villette-lès-Arbois

Guinguette à Vilette

Villette-lès-Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

Guinguette à Villette-lès-Arbois.

Animation

Repas sur réservation. .

Villette-lès-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 01 94 50

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English : Guinguette à Vilette

L’événement Guinguette à Vilette Villette-lès-Arbois a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA