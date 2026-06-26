AGENDA · Villette-lès-Arbois
Guinguette à Vilette Villette-lès-Arbois
mardi 14 juillet 2026 · Villette-lès-Arbois
Informations pratiques
Villette-lès-Arbois
Guinguette à Vilette
Villette-lès-Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14 23:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15
Guinguette à Villette-lès-Arbois.
Animation
Repas sur réservation. .
Villette-lès-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 01 94 50
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English : Guinguette à Vilette
L’événement Guinguette à Vilette Villette-lès-Arbois a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA