Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours Fours

Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours Fours vendredi 11 juillet 2025.

Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours

Parc de la salle des fêtes Fours Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-11 2025-08-08

La Cantine Guinguette Itinérante

Cette guinguette mobile sillonne les routes pour proposer une cuisine généreuse, de saison et issue du circuit court. Dans une ambiance chaleureuse et festive, elle invite à la rencontre, au partage et à la découverte des saveurs locales.

Un rendez-vous gourmand qui allie proximité, convivialité et terroir, à ne pas manquer lors de son passage ! .

Parc de la salle des fêtes Fours 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 68 29 11 lacantine33@gmail.com

English : Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours

German : Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours

Italiano :

Espanol : Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours

L’événement Guinguette ambulante LA CANTINE à Fours Fours a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Blaye