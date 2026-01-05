Guinguette anniv’ 2 ans Fabrico Valence
Guinguette anniv’ 2 ans Fabrico Valence vendredi 13 février 2026.
Guinguette anniv’ 2 ans
Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez fêter l’anniversaire des 2 ans !
Soirée guinguette avec une cantine participative bio et locale, un atelier d’écriture et une scène ouverte pour l’occasion.
Buvette locale.
Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org
English :
Come and celebrate our 2-year anniversary!
A guinguette evening with a participatory organic and local canteen, a writing workshop and an open stage for the occasion.
Local refreshments.
