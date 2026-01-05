Guinguette anniv’ 2 ans Fabrico Valence

Guinguette anniv’ 2 ans

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez fêter l’anniversaire des 2 ans !

Soirée guinguette avec une cantine participative bio et locale, un atelier d’écriture et une scène ouverte pour l’occasion.

Buvette locale.

.

Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate our 2-year anniversary!

A guinguette evening with a participatory organic and local canteen, a writing workshop and an open stage for the occasion.

Local refreshments.

L’événement Guinguette anniv’ 2 ans Valence a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme