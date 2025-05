GUINGUETTE ASSOCIATION L’ESSENTIEL – Rue des Écoles Labastidette, 3 juillet 2025 18:00, Labastidette.

Haute-Garonne

GUINGUETTE ASSOCIATION L'ESSENTIEL Rue des Écoles EXTÉRIEUR SALLE ATHÉNA Labastidette Haute-Garonne

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-31

2025-07-03

Tous les jeudis du mois de juillet, venez partager un moment convivial autour d’un verre!

Se rencontrer autour d’un évènement culturel, s’amuser, partager un bon moment autour d’un verre, passer ensemble un moment convivial au moment de l’apéro… Voilà le but des guinguettes. .

Rue des Écoles EXTÉRIEUR SALLE ATHÉNA

Labastidette 31600 Haute-Garonne Occitanie lessentiel@gmail.com

English :

Every Thursday in July, come and share a convivial moment over a drink!

German :

Jeden Donnerstag im Juli können Sie einen Drink genießen!

Italiano :

Tutti i giovedì di luglio, venite a bere qualcosa con noi!

Espanol :

Todos los jueves de julio, venga a tomar una copa con nosotros

