Guinguette au Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône samedi 16 août 2025.

Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône

Gratuit

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-29

2025-08-16

Le rendez-vous des après-midis en famille !

Au programme des spectacles pour le jeune public, des jeux pour enfants, des thés dansants pour les plus grands et des concerts accessibles à tous. .

Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 90 direction.communication@chalonsursaone.fr

