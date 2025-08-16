Guinguette au Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône
Guinguette au Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône samedi 16 août 2025.
Tarif : – – EUR
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-29
2025-08-16
Le rendez-vous des après-midis en famille !
Au programme des spectacles pour le jeune public, des jeux pour enfants, des thés dansants pour les plus grands et des concerts accessibles à tous. .
Bastion Sainte-Marie Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 90 direction.communication@chalonsursaone.fr
