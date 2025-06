Guinguette au bord de l’eau, Feu d’artifice et Bal populaire Fête Nationale du 14 juillet Oudon 14 juillet 2025 18:30

Loire-Atlantique

Guinguette au bord de l’eau, Feu d’artifice et Bal populaire Fête Nationale du 14 juillet Plan d’eau du Chêne Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

A l’occasion de la fête nationale, l’A.C.C.O., en partenariat avec la municipalité d’Oudon, vous invite à une soirée exceptionnelle.

Dès 18h30, la guinguette sera ouverte pour partager un moment convivial et festif en famille ou entre amis.

Au menu moules frites, saucisses frites, sandwichs et crêpes.

Le tout en musique avec un bal populaire animé par la chanteuse Marie Anima.

Vers 23h15, le feu d’artifice illuminera le ciel d’Oudon pour un moment magique. .

Plan d’eau du Chêne

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 99 34 71 71 miha@free.fr

English :

To celebrate the national holiday, the A.C.C.O., in partnership with the municipality of Oudon, invites you to an exceptional evening.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt Sie der A.C.C.O. in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Oudon zu einem außergewöhnlichen Abend ein.

Italiano :

Per celebrare le festività, l’A.C.C.O., in collaborazione con il comune di Oudon, vi invita a una serata eccezionale.

Espanol :

Para celebrar los días festivos, la A.C.C.O., en colaboración con el municipio de Oudon, le invita a una velada excepcional.

L’événement Guinguette au bord de l’eau, Feu d’artifice et Bal populaire Fête Nationale du 14 juillet Oudon a été mis à jour le 2025-06-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis