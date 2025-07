Guinguette au bord de l’eau Riscle

Venez vivre un moment festif et convivial au bord de l’eau avec Salsa Campo à Riscle ! Dans une ambiance guinguette, cette belle soirée d’été vous propose :

Concert live du groupe rock The Moonlight Echoes

Animation musicale avec les DJs SO

Buvette et saveurs locales à déguster sur place

Des animations dansantes mêlant salsa, bachata et rock

Une belle occasion de profiter de la douceur estivale, de la musique live et de la danse dans un cadre naturel et chaleureux.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute la famille !

RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 33 31 19 99 salsacampo@neuf.fr

English :

Salsa Campo in Riscle offers you a festive and convivial evening by the water! In a guinguette atmosphere, this beautiful summer evening offers you ..:

Live concert by rock band The Moonlight Echoes

Musical entertainment by SO DJs

Refreshment bar and local flavours to sample on the spot

Dance entertainment featuring salsa, bachata and rock

A great opportunity to enjoy the mild summer weather, live music and dancing in a warm, natural setting.

A not-to-be-missed event for the whole family!

German :

Erleben Sie einen festlichen und geselligen Moment am Wasser mit Salsa Campo in Riscle! In einer Guinguette-Atmosphäre bietet Ihnen dieser schöne Sommerabend :

Live-Konzert der Rockband The Moonlight Echoes

Musikalische Unterhaltung mit den DJs SO

Getränke und lokale Köstlichkeiten, die Sie vor Ort probieren können

Tanzanimationen mit einer Mischung aus Salsa, Bachata und Rock

Eine gute Gelegenheit, das milde Sommerwetter, Live-Musik und Tanz in einer natürlichen und gemütlichen Umgebung zu genießen.

Ein Termin für die ganze Familie, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Venite a godervi una serata di festa in riva al mare con Salsa Campo a Riscle! In un’atmosfera da guinguette, questa bella serata estiva vi offre :

Concerto dal vivo del gruppo rock The Moonlight Echoes

Intrattenimento musicale con SO DJ

Bar con rinfreschi e sapori locali da degustare sul posto

Intrattenimento danzante che combina salsa, bachata e rock

Un’ottima occasione per godersi il clima mite dell’estate, la musica dal vivo e il ballo in un ambiente caldo e naturale.

Un evento da non perdere per tutta la famiglia!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una velada festiva junto al agua con Salsa Campo en Riscle! En un ambiente guinguette, esta hermosa noche de verano le ofrece :

Concierto en directo del grupo de rock The Moonlight Echoes

Animación musical con SO DJs

Barra de refrescos y sabores locales para degustar in situ

Animación de baile que combina salsa, bachata y rock

Una gran oportunidad para disfrutar del suave clima veraniego, la música en directo y el baile en un entorno cálido y natural.

Una cita ineludible para toda la familia

