Guinguette au bord de l'eau Saint-Victor-sur-Ouche dimanche 3 août 2025.

Chemin de la Charmé Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d'Or

Tarif : 32 EUR

2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

L’Ecluse de la Charme vous propose sa seconde GUINGUETTE de l’été. Venez vous détendre et guincher au rythme des Valses, Paso Doble, Marches, Javas, Tango et bien sûr sans oublier le Madisons. Ce sera votre accordéoniste habituel, François GUYOT, qui donnera le tempo durant cet après-midi du 3 août. Vous verrez, mais vous en êtes déjà persuadés « Au bord de l’eau c’est sympa, c’est beau et c’est dansant »… .

Chemin de la Charmé Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

