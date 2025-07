Guinguette au bord de l’eau Samedi 19 juillet 2025 Rue de Parence Yvré-l’Évêque

Rue de Parence Parking du parc Jean du Bellay Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

2025-07-19

Rendez-vous au parking du parc Jean du Bellay (Yvré l’Evêque), pour des animations en bords de rivière sous forme de soirée guinguette. Découvrez le bal Le Bal où l’on écoute la musique avec ses pieds ! de la Cie La Piste à Dansoire. La Piste à Dansoire nous fait guincher et voyager en revisitant les guinguettes d’autrefois valse, tango, cercle circassien, mazurka, forró et madison s’enchaînent sous les guirlandes chatoyantes. Sur le parquet, vous pouvez danser et apprendre à danser, inviter ou être invité. Ici on danse seul, à deux, à dix, à tous ; en cercle, en ligne, en carré, en foule… Le Bal, c’est un grand jeu collectif orchestré par les musiciens et les meneurs de piste une chorégraphie express où se mêlent danseurs d’un soir, danseurs d’une vie ou d’une envie. Plus d’infos sur Facebook @Culturelemansinfos 02 43 47 36 52 .

Rue de Parence Parking du parc Jean du Bellay Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

