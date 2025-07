Guinguette au bord de l’eau Samedi 9 août 2025 Champagné

Guinguette au bord de l’eau Samedi 9 août 2025 Champagné samedi 9 août 2025.

Guinguette au bord de l’eau Samedi 9 août 2025

Parc de l’Huisne Champagné Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Rendez-vous au chalet au Parc de l’Huisne (Champagné), pour des animations en bords de rivière sous forme de soirée guinguette. Au programme Dès 18h Petite restauration et rafraichissements sur place. De 20h à 22h Découvrez DJ Click & Masha Natanson. DJ Click présente son dernier album, The ultimate trip to Tziganie , accompagné par Masha Natanson au chant & violon. Surnomme´ Dj tout terrain, pionnier de la sce`ne Global Groove, re´fe´rence internationale en matie`re de me´tissage musical, DA, producteur sur son label No Fridge, DJ Click a produit de stupe´fiants remixes et une trentaine d’albums dans son studio. Dans le cadre des animations estivales *Festi’été* de la Ville de Champagné. Plus d’infos sur Facebook @Culturelemansinfos 02 43 47 36 52. .

Parc de l’Huisne Champagné 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guinguette au bord de l’eau Samedi 9 août 2025 Champagné a été mis à jour le 2025-07-15 par CDT72