Guinguette au Château Couhins Chemin de la Gravette Villenave-d’Ornon 4 juillet 2025 18:00

Gironde

Guinguette au Château Couhins Chemin de la Gravette Château Couhins Villenave-d’Ornon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Venez célébrer l’été dans une ambiance festive et conviviale!

Bar à vin dégustez une belle sélection de vins locaux

Food Truck régalez-vous avec des grillades et des plats gourmands

Ateliers pour enfants des activités ludiques pour les plus petits

Musique live Les Porteurs de Pianos ambiance guinguette garantie, danse et bonne humeur au programme

Une soirée pour petits et grands, entre amis ou en famille! .

Chemin de la Gravette Château Couhins

Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 77 61

English : Guinguette au Château Couhins

German : Guinguette au Château Couhins

Italiano :

Espanol : Guinguette au Château Couhins

L’événement Guinguette au Château Couhins Villenave-d’Ornon a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Montesquieu