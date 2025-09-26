Guinguette au Château Couhins Chemin de la Gravette Villenave-d’Ornon

Chemin de la Gravette Château Couhins Villenave-d’Ornon Gironde

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Guinguette de fin de vendanges, pour lever nos verres à la récolte de 2025 et partager un bon moment ensemble !

Bar à vin dégustation au verre ou à la bouteille

Food truck avec O P’tits Potes pour régaler vos papilles

Ateliers pour enfants jeux et coloriage

Concert live avec le groupe Pris’e d’air .

Chemin de la Gravette Château Couhins Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 77 61 couhins-bordeaux@inrae.fr

