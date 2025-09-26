Guinguette au Château Couhins Chemin de la Gravette Villenave-d’Ornon
Guinguette au Château Couhins Chemin de la Gravette Villenave-d’Ornon vendredi 26 septembre 2025.
Guinguette au Château Couhins
Chemin de la Gravette Château Couhins Villenave-d’Ornon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Guinguette de fin de vendanges, pour lever nos verres à la récolte de 2025 et partager un bon moment ensemble !
Bar à vin dégustation au verre ou à la bouteille
Food truck avec O P’tits Potes pour régaler vos papilles
Ateliers pour enfants jeux et coloriage
Concert live avec le groupe Pris’e d’air .
Chemin de la Gravette Château Couhins Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 77 61 couhins-bordeaux@inrae.fr
English : Guinguette au Château Couhins
German : Guinguette au Château Couhins
Italiano :
Espanol : Guinguette au Château Couhins
L’événement Guinguette au Château Couhins Villenave-d’Ornon a été mis à jour le 2025-08-11 par Sud Bordeaux Tourisme