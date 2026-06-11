Guinguette au Château de Craffault Château de Craffault Plédran

Plédran

Guinguette au Château de Craffault

Château de Craffault 5 Château de Craffault Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

La 5ème édition de la Guinguette au Château de Craffault, organisée par la Ville de Plédran, aura lieu samedi 22 août 2026 à partir de 19h.

La buvette/restauration sera assurée par l’OGEC et l’APEL Saint Maurice.

De 21h à 23h, le public pourra assister à un concert par le groupe K-Reines.

Les K-Reines c’est l’histoire d’une rencontre de deux voix complémentaires, celles de Karen et Carine, portées par les mêmes vibrations musicales Leur répertoire traverse les incontournables de la Soul et du Disco, mêlant puissance et euphorie! De Ain’t no mountain high enough à Dancing Queen , il n’y a qu’un pas celui de l’énergie partagée sur des rythmes disco, groove et funk.

En fin de soirée, un feu d’artifice sera tiré dans une partie du parc du Château .

Château de Craffault 5 Château de Craffault Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Guinguette au Château de Craffault Plédran a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme