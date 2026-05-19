Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Écomusée de la Bresse bourguignonne

Adresse : Château départemental

Ville : 71270 Pierre-de-Bresse

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pierre-de-Bresse

Guinguette au château de Pierre-de-Bresse

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Plongez dans l’ambiance champêtre de l’un des plus beaux domaines de la Bresse bourguignonne ! Profitez de moments de détente et laissez-vous emporter par un programme musical et festif orchestré par l’association Le Son de Pierre. Une soirée conviviale et inoubliable vous attend !
Repli prévu en cas de pluie.
Vendredi soir soirée électro
Samedi soir concert et spectacle de rue.
Petite restauration sur place.   .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette au château de Pierre-de-Bresse

L’événement Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire)