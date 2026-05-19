Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse
Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse vendredi 5 juin 2026.
Pierre-de-Bresse
Guinguette au château de Pierre-de-Bresse
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Plongez dans l’ambiance champêtre de l’un des plus beaux domaines de la Bresse bourguignonne ! Profitez de moments de détente et laissez-vous emporter par un programme musical et festif orchestré par l’association Le Son de Pierre. Une soirée conviviale et inoubliable vous attend !
Repli prévu en cas de pluie.
Vendredi soir soirée électro
Samedi soir concert et spectacle de rue.
Petite restauration sur place. .
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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English : Guinguette au château de Pierre-de-Bresse
L’événement Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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