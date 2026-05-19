Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Guinguette au château de Pierre-de-Bresse

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Plongez dans l’ambiance champêtre de l’un des plus beaux domaines de la Bresse bourguignonne ! Profitez de moments de détente et laissez-vous emporter par un programme musical et festif orchestré par l’association Le Son de Pierre. Une soirée conviviale et inoubliable vous attend !

Repli prévu en cas de pluie.

Vendredi soir soirée électro

Samedi soir concert et spectacle de rue.

Petite restauration sur place. .

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Guinguette au château de Pierre-de-Bresse

L’événement Guinguette au château de Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-19 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)