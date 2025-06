Guinguette au Domaine de la Cour Sainte Gemmes d’Andigné – Segré-en-Anjou Bleu 22 juin 2025 16:00

Guinguette au Domaine de la Cour Sainte Gemmes d'Andigné
Segré-en-Anjou Bleu
Maine-et-Loire

Début : 2025-06-22 16:00:00

Le Domaine de la Cour organise une guinguette le dimanche 22 juin 2025, à partir de 16h.

Le Domaine de la Cour organise une petite guinguette à la Cour pour passer un moment convivial de partage et de bonne humeur.

Au programme concert à la guitare et à l’accordéon.

Entrée gratuite.

Des collations vous seront proposés payantes.

Planches apéro ou paella sur réservation.

Profiter de ce week-end du 21 juin pour réserver vos chambres pour faire une pause. .

Lieu-dit La Cour

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 60 27 17 lacour898@orange.fr

English :

Domaine de la Cour is organizing a guinguette on Sunday, June 22, 2025, starting at 4pm.

German :

Die Domaine de la Cour veranstaltet am Sonntag, den 22. Juni 2025, ab 16 Uhr ein Guinguette.

Italiano :

Il Domaine de la Cour organizza una guinguette domenica 22 giugno 2025, a partire dalle ore 16.00.

Espanol :

El Domaine de la Cour organiza una guinguette el domingo 22 de junio de 2025, a partir de las 16.00 horas.

