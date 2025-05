Guinguette au Manoir de Fumechon Avec Mr Keys – Route de Yerville Saint-Vaast-du-Val, 8 juin 2025 12:00, Saint-Vaast-du-Val.

Seine-Maritime

Guinguette au Manoir de Fumechon Avec Mr Keys Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 12:00:00

fin : 2025-06-08 22:00:00

Date(s) :

2025-06-08

L’équipe Circus & Co vous accueille de midi à 22h dans une ambiance guinguette dans le parc du Manoir de Fumechon avec au programme

– Foodtrucks

– Marché Artisanal

– Caravane sucrée

– Flash Tatoo, Piercing

Et ce dimanche un concert avec Mr Keys (pop)

L’équipe Circus & Co vous accueille de midi à 22h dans une ambiance guinguette dans le parc du Manoir de Fumechon avec au programme

– Foodtrucks

– Marché Artisanal

– Caravane sucrée

– Flash Tatoo, Piercing

Et ce dimanche un concert avec Mr Keys (pop) .

Route de Yerville 54 Hameau du Grand Fumechon

Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

English : Guinguette au Manoir de Fumechon Avec Mr Keys

The Circus & Co team welcomes you from noon to 10pm in a guinguette atmosphere in the park of the Manoir de Fumechon with a program featuring

– Foodtrucks

– Craft market

– Sweet caravan

– Flash Tatoo, Piercing

And this Sunday a concert with Mr Keys (pop)

German :

Das Team von Circus & Co empfängt Sie von 12 bis 22 Uhr in einer Guinguette-Atmosphäre im Park des Manoir de Fumechon mit dem Programm

– Foodtrucks

– Kunsthandwerklicher Markt

– Süße Karawane

– Flash Tatoo, Piercing

Und diesen Sonntag ein Konzert mit Mr Keys (Pop)

Italiano :

Il team di Circus & Co vi accoglie da mezzogiorno alle 22 in un’atmosfera da guinguette nel parco del Manoir de Fumechon con un programma che comprende

– Camioncini

– Mercato dell’artigianato

– Carovana dei dolci

– Flash Tatoo, Piercing

E questa domenica un concerto con Mr Keys (pop)

Espanol :

El equipo de Circus & Co le da la bienvenida del mediodía a las 22:00 en un ambiente de guinguette en el parque del Manoir de Fumechon con un programa que incluye

– Foodtrucks

– Mercado artesanal

– Caravana de dulces

– Flash Tatoo, Piercing

Y este domingo un concierto con Mr Keys (pop)

L’événement Guinguette au Manoir de Fumechon Avec Mr Keys Saint-Vaast-du-Val a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux