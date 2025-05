Guinguette avec Gentleman Crooner – Résidence Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer, 3 juillet 2025 12:00, Dives-sur-Mer.

Calvados

Guinguette avec Gentleman Crooner Résidence Domitys Les Safrans 1 Avenue Albert Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 12:00:00

fin : 2025-07-03 15:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Dans un esprit guinguette venez déguster un déjeuner « Barbecue » animé par le chanteur Gentleman Crooner.

Dans un esprit guinguette venez déguster un déjeuner « Barbecue » animé par le chanteur Gentleman Crooner. .

Résidence Domitys Les Safrans 1 Avenue Albert Isabelle

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Guinguette avec Gentleman Crooner

In a guinguette spirit, come and enjoy a « Barbecue » lunch hosted by the singer Gentleman Crooner.

German : Guinguette avec Gentleman Crooner

In einer Art « Guinguette »-Stimmung genießen Sie ein « Barbecue »-Mittagessen, das von dem Sänger Gentleman Crooner moderiert wird.

Italiano :

In uno spirito di guinguette, venite a gustare un pranzo « Barbecue » offerto dal cantante Gentleman Crooner.

Espanol :

En un espíritu guinguette, venga a disfrutar de un almuerzo « Barbacoa » ofrecido por el cantante Gentleman Crooner.

L’événement Guinguette avec Gentleman Crooner Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge