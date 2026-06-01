Guinguette avec les Citrons volants à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand dimanche 28 juin 2026.

Brancourt-le-Grand

Guinguette avec les Citrons volants à Brancourt le Grand

Brancourt-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Plongez dans une ambiance conviviale et gourmande avec Les Citrons Volants pour une guinguette festive !

Au programme un repas (sur réservation) composé de jambon à la broche et de gratin de pommes de terre, suivi d’un dessert au choix (vacherin chicorée ou vanille).

Tarifs repas 16 € pour les adultes, 10 € pour les enfants.

Réservations obligatoires avant le 14 juin 2026 au 06.49.50.68.41

Entrée libre

Une buvette et des gaufres seront également proposées pour prolonger la détente.

Une journée pour se retrouver, partager et savourer dans la bonne humeur !

Plongez dans une ambiance conviviale et gourmande avec Les Citrons Volants pour une guinguette festive !

Au programme un repas (sur réservation) composé de jambon à la broche et de gratin de pommes de terre, suivi d’un dessert au choix (vacherin chicorée ou vanille).

Tarifs repas 16 € pour les adultes, 10 € pour les enfants.

Réservations obligatoires avant le 14 juin 2026 au 06.49.50.68.41

Entrée libre

Une buvette et des gaufres seront également proposées pour prolonger la détente.

Une journée pour se retrouver, partager et savourer dans la bonne humeur ! .

Brancourt-le-Grand 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 49 50 68 41 B-E-F@outlook.fr

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English :

Dive into a friendly, gourmet atmosphere with Les Citrons Volants for a festive guinguette!

On the program: a meal (reservation required) of ham on the spit and potato gratin, followed by a dessert of your choice (chicory or vanilla vacherin).

Meal prices: 16? for adults, 10? for children.

Reservations required by June 14, 2026 on 06.49.50.68.41

Free admission

A refreshment bar and waffles will also be available to prolong the pleasure.

A day to get together, share and enjoy!

L’événement Guinguette avec les Citrons volants à Brancourt le Grand Brancourt-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois