Guinguette & bal d’autrefois Au Gré des Vignes Roquefort

Guinguette & bal d’autrefois Au Gré des Vignes Roquefort dimanche 17 août 2025.

Guinguette & bal d’autrefois

Au Gré des Vignes 72 Place du Pijorin Roquefort Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Faites un bond dans le temps pour une soirée exceptionnelle ! A cette occasion, assistez à la présentation puis initiez-vous à la danse en ligne.

Plus tard dans la soirée, la guinguette basculera en mode vintage en proposant un bal digne des années 50 à 80 !

Faites un bond dans le temps pour une soirée exceptionnelle ! A cette occasion, assistez à la présentation puis initiez-vous à la danse en ligne.

Plus tard dans la soirée, la guinguette basculera en mode vintage en proposant un bal digne des années 50 à 80 ! .

Au Gré des Vignes 72 Place du Pijorin Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 63 augredesvignes@orange.fr

English : Guinguette & bal d’autrefois

Step back in time for an exceptional evening! Join us for a presentation, followed by an introduction to line dancing.

Later in the evening, the guinguette will switch into vintage mode with a ball worthy of the 50s to 80s!

German : Guinguette & bal d’autrefois

Machen Sie einen Sprung in die Vergangenheit und erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend! Bei dieser Gelegenheit können Sie an der Vorführung teilnehmen und sich anschließend in den Line Dance einführen lassen.

Später am Abend wird das Guinguette in den Vintage-Modus umschalten und einen Ball anbieten, der den 50er bis 80er Jahren würdig ist!

Italiano :

Fate un salto indietro nel tempo per una serata eccezionale! Assistete alla presentazione e poi cimentatevi nella line dance.

Più tardi, la guinguette passerà in modalità vintage con un ballo degno degli anni ’50 e ’80!

Espanol : Guinguette & bal d’autrefois

Retroceda en el tiempo y disfrute de una velada excepcional Asista a la presentación y pruebe a bailar en línea.

Más tarde, la guinguette se pondrá en modo vintage con un baile digno de los años 50 y 80

L’événement Guinguette & bal d’autrefois Roquefort a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Landes d’Armagnac