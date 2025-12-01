Guinguette Barbezilienne Barbezieux en Fêtes

Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Profitez de la Guinguette Barbezilienne organisée par l’association des commerçants Oh Bonheur de Barbezieux le samedi soir avec un repas de Noël préparé par les établissements Larignon.

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 70 72 34 20 ohbonheursdebarbezieux@gmail.com

English : Guinguette Barbezilienne Barbezieux en Fêtes

Enjoy the Guinguette Barbezilienne organised by the ‘Oh Bonheur de Barbezieux’ traders’ association on Saturday evening with a Christmas meal prepared by Larignon establishments.

