L’environnement de l’artiste Arbois

Ecole Intercommunale Coeur du Jura Arbois Jura
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Plongez au cœur de l’écosystème musical !
Cet atelier propose une exploration claire et accessible de l’environnement professionnel de l’artiste, qu’il·elle soit auteur·e, compositeur·rice, interprète ou en développement. L’objectif ? Comprendre les nombreux rouages qui entourent une carrière artistique qui fait quoi, comment, et pourquoi.
Au programme
– Panorama des métiers de la musique manager, producteur de spectacle, éditeur, tourneur, booker…
– Contextes administratif, juridique et financier statuts, contrats, droits, obligations.
– Focus sur les revenus de l’artiste droits d’auteur, droits voisins, cachets, royalties…
– Décryptage des relations et des enjeux entre tous les acteurs impliqués.
Un atelier pour mieux comprendre son environnement et avancer sereinement dans son parcours artistique.
Public concerné Artistes et groupes (amateur·rices ou professionnel·les), porteur·ses de projets, acteurs des musiques actuelles, étudiant·es en filières culturelles ou musicales.
Niveau Débutant amateur
Pré-requis Aucun
Intervenant.e.s
Aurélien BOUVERET Programmateur du Festival de la Paille et gérant de la société d’édition Odeva Publishing, partagera son expérience et son expertise du secteur
Claire Fridez Directrice et programmatrice du Moulin de Brainans .
Ecole Intercommunale Coeur du Jura Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr
