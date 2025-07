Guinguette champêtre Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge

Guinguette champêtre Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge lundi 14 juillet 2025.

Guinguette champêtre

Domaine de Herrebouc Domaine de Bilé Saint-Jean-Poutge Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Rendez-vous à Herrebouc lundi 14 juillet, dès 19h, pour la 5ème guinguette champêtre made in Herrebouc !

Au programme de cette belle soirée estivale, en mode garden party :

Un trio de jazz-calypso pour chalouper, bringuer et danser, un foodtruck made in Gers pour se régaler, des jeux de plage et de kermesse pour s’amuser, une belle expo photos pour s’évader … et bien sûr des vins bio et biodynamiques à siroter !

Pensez pour l’occasion à vous munir de votre plus beau couvre-chef, de paillettes, lunettes de star ou de votre plus belle chemise à fleurs !

… sans oublier votre pistolet à eau car on n’est jamais trop prudent ;)

CONCERT de BLEU CALYPSO

Cette année, ce sont 3 baroudeurs de la musique qui vous feront swinguer avec Bleu Calypso et leur répertoire jazzy-groovy aux influences caraïbéennes.

Ce talentueux trio, qui navigue rempli de peps et d’émotions est composé de Claude Dubertrand au Saxophone, de Nicolas Thévenin à la basse et de Jean-Lou Escalle à la batterie.

Laissez-vous surprendre à vous trémousser au coin du bar ou à danser pieds nus dans l’herbe, un verre de carpe à bulles à la main.

Concert en accès libre à 20h, sur la pelouse de Herrebouc, ou s’il y fait meilleur, dans notre chai !

BAR a vins & FOOD TRUCK GASCON

Découvrez notre sélection de produits bio et locaux à partager tout simplement en accompagnement des verres de vins bio du domaine et des boissons sans alcool servis depuis notre bar extérieur.

La Poupette, le foodtruck de Betty Beef, vous régalera de ses burgers, à la succulente viande de boeuf bio, issue de l’élevage de la famille Villas ; ainsi que des wraps carnés ou végé, des petites assiettes de charcuterie, et une sélection de glaces et sorbets artisanaux !

Au bar, on vous proposera aussi des petits biscuits salés et sucrés des petites manies. Bref, il y en aura pour toutes les faims et tous les goûts !

Aucune réservation nécessaire.

Service de 19h à 23h

TOUTE LA JOURNEE, DES DEGUSTATIONS

Dans notre bel espace de vente, venez découvrir les quatre gammes de vins du domaine Vigneronnes, Essentielles, Singulières et Esprit de Herrebouc.

Sans oublier notre notre pétillant naturel, la Carpe à bulles !

Le 14 juillet, dégustez tous nos vins sans réservation préalable de 10h à 18h au caveau.

JEUX DE KERMESSE & de plage

Pour votre détente, nous mettons en place plusieurs espaces… celui des jeux de plage , celui des jeux géants en bois de kermesse et celui des jeux de société… où nous espérons retrouver dès l’heure de l’apéro, quelques invétérés beloteurs et taroteurs !

EXPO PHOTOS DU COLLECTIF VERTIGE

Le collectif toulousain Vertige expose Constanta, la quatrièmes série de photos de sa collection Au-delà des frontières .

Exposition visible du 22 juin au 17 août, dans les jardins, chais et caveau de vente du domaine.

En collaboration avec l’association auscitaine Bruits d’couloir.

ET DES BALADES !

Profitez de ces longues journées d’été pour flâner le long de la Baïse jusqu’à Saint Jean Poutge… ou le long du chemin communal jusqu’au presbytère de Pléhaut puis au moulin du Comte.

A moins que vous ne préfériez gravir la côte du chemin de Herrebouc puis redescendre sur le petit hameau de Lézian, ou visiter nos belles vignes en coteaux et leur superbe point de vue sur la campagne gersoise.

Le tout sans oublier le vélo, le domaine étant situé sur la Véloroute Vallée de la Baïse (V82)

.

Domaine de Herrebouc Domaine de Bilé Saint-Jean-Poutge 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 68 34 domaine@herrebouc.fr

English :

Join us in Herrebouc on Monday 14th July, from 7pm, for the 5th guinguette champêtre made in Herrebouc!

On the program for this beautiful summer evening, in garden party mode:

A jazz-calypso trio to sway, brindle and dance to, a « made in Gers » foodtruck to feast on, beach and fairground games to play, a beautiful photo exhibition to get away from it all? and, of course, organic and biodynamic wines to sip!

Don’t forget to bring your best headgear, sequins, star glasses or your best floral shirt!

? and don’t forget your water pistol, because you can never be too careful ;)

BLEU CALYPSO » CONCERT

This year, 3 musical adventurers will get you swinging with Bleu Calypso and their Caribbean-influenced jazzy-groovy repertoire.

Claude Dubertrand on saxophone, Nicolas Thévenin on bass and Jean-Lou Escalle on drums make up this talented trio.

Let us surprise you as you wiggle around the bar or dance barefoot on the grass, with a glass of bubbly carp in hand.

Free concert at 8pm, on the Herrebouc lawn, or if the weather’s better, in our cellar!

WINE BAR & FOOD TRUCK GASCON

Discover our selection of organic and local produce to share simply with glasses of organic estate wines and soft drinks served from our outdoor bar.

La Poupette, Betty Beef?s foodtruck, will delight you with its burgers, featuring succulent organic beef from the Villas family?s farm; as well as meat or veggie wraps, small plates of charcuterie, and a selection of artisanal ice creams and sorbets!

At the bar, we’ll also be serving sweet and savoury cookies from our little quirks. In short, there’s something for everyone!

No reservations necessary.

Service from 7pm to 11pm

TASTINGS ALL DAY LONG

In our attractive sales area, come and discover our four wine ranges: Vigneronnes, Essentielles, Singulières and Esprit de Herrebouc.

Not forgetting our natural sparkling wine, Carpe à bulles!

On July 14th, taste all our wines without prior reservation from 10am to 6pm at the cellar.

KERMESSE & beach games

For your relaxation, we’re setting up several areas? for beach games, giant wooden fairground games and board games? where we hope to meet up with a few inveterate « beloteurs » and « taroteurs » at aperitif time!

VERTIGE COLLECTIVE PHOTO EXHIBITION

Toulouse-based collective Vertige is exhibiting Constanta, the fourth photo series in its « Beyond Borders » collection.

On view from June 22 to August 17, in the estate’s gardens, cellars and sales cellar.

In collaboration with the Auscitaine association Bruits d?couloir.

AND WALKS!

Take advantage of those long summer days to stroll along the Baïse to Saint Jean Poutge? or along the local path to the Pléhaut presbytery and the Comte mill.

Or perhaps you’d prefer to climb the hill on the Chemin de Herrebouc and then descend to the small hamlet of Lézian, or visit our beautiful hillside vineyards and their superb views over the Gers countryside.

And don’t forget to cycle, as the estate is located on the Baïse Valley cycle route (V82)

German :

Treffpunkt in Herrebouc am Montag, den 14. Juli, ab 19 Uhr, für das 5. ländliche Guinguette made in Herrebouc!

Auf dem Programm dieses schönen Sommerabends im Gartenparty-Modus steht Folgendes:

Ein Jazz-Calypso-Trio zum Mitschunkeln, Schunkeln und Tanzen, ein Foodtruck « made in Gers » zum Schlemmen, Strand- und Kirmes-Spiele zum Spielen, eine schöne Fotoausstellung, um dem Alltag zu entfliehen… und natürlich Bio- und biodynamische Weine zum Schlürfen!

Denken Sie daran, Ihre schönste Kopfbedeckung, Pailletten, Star-Brillen oder Ihr schönstes geblümtes Hemd mitzubringen!

? und nicht zu vergessen Ihre Wasserpistole, denn man kann nie zu vorsichtig sein ;)

Konzert von « BLEU CALYPSO »

Dieses Jahr sind es drei musikalische Abenteurer, die Sie mit Bleu Calypso und ihrem jazzig-groovigen Repertoire mit karibischen Einflüssen zum Swingen bringen werden.

Dieses talentierte Trio, das voller Pep und Emotionen segelt, besteht aus Claude Dubertrand am Saxophon, Nicolas Thévenin am Bass und Jean-Lou Escalle am Schlagzeug.

Lassen Sie sich überraschen, wenn Sie an der Bar das Tanzbein schwingen oder barfuß im Gras tanzen, mit einem Glas Karpfen mit Blasen in der Hand.

Konzert bei freiem Eintritt um 20 Uhr auf der Wiese von Herrebouc oder bei besserem Wetter in unserem Weinkeller!

BAR a vins & FOOD TRUCK GASCON

Entdecken Sie unsere Auswahl an biologischen und lokalen Produkten, die Sie ganz einfach mit anderen teilen können, während Sie ein Glas Bio-Wein vom Weingut und alkoholfreie Getränke von unserer Außenbar aus genießen.

La Poupette, der Foodtruck von Betty Beef, verwöhnt Sie mit Burgern aus saftigem Bio-Rindfleisch aus der Zucht der Familie Villas, Wraps mit Fleisch oder vegetarischen Produkten, kleinen Wurstplatten und einer Auswahl an handgemachtem Eis und Sorbet!

An der Bar gibt es auch kleine süße und salzige Kekse aus den kleinen Manien. Kurzum, es wird für jeden Hunger und jeden Geschmack etwas dabei sein!

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Bedienung von 19:00 bis 23:00 Uhr

DEN GANZEN TAG LANG VERKOSTUNGEN

In unserem schönen Verkaufsraum können Sie die vier Weinlinien des Weinguts entdecken: Vigneronnes, Essentielles, Singulières und Esprit de Herrebouc.

Nicht zu vergessen unser natürlicher Perlwein, der Blasen-Karpfen!

Am 14. Juli können Sie alle unsere Weine ohne vorherige Reservierung von 10 bis 18 Uhr im Weinkeller probieren.

KERMESSE & SPIELE am Strand

Zu Ihrer Entspannung richten wir mehrere Bereiche ein: den Bereich für Strandspiele, den Bereich für riesige Holzspiele und den Bereich für Gesellschaftsspiele

FOTOAUSSTELLUNG DES KOLLEKTIVS VERTIGE

Das Kollektiv Vertige aus Toulouse stellt Constanta aus, die vierte Fotoserie aus seiner Sammlung « Au-delà des frontières ».

Die Ausstellung ist vom 22. Juni bis zum 17. August in den Gärten, Weinkellern und im Verkaufskeller des Weinguts zu sehen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Bruits d’couloir aus Auscitaine.

UND SPAZIERGÄNGE !

Nutzen Sie die langen Sommertage für einen Spaziergang entlang der Baïse bis nach Saint Jean Poutge? oder entlang des Gemeindewegs bis zum Pfarrhaus von Pléhaut und zur Mühle des Comte.

Es sei denn, Sie ziehen es vor, die Steigung des Chemin de Herrebouc zu erklimmen und dann zum kleinen Weiler Lézian hinabzusteigen oder unsere schönen Weinberge an den Hängen mit ihrem herrlichen Ausblick auf die Landschaft des Gers zu besuchen.

Und das alles ohne das Fahrrad zu vergessen, da das Weingut an der Véloroute Vallée de la Baïse (V82) liegt

Italiano :

Unitevi a noi a Herrebouc lunedì 14 luglio, dalle 19.00, per la quinta guinguette champêtre made in Herrebouc!

Il programma di questa bella serata estiva, in modalità festa in giardino:

Un trio jazz-calypso da ballare, un foodtruck « made in Gers » da gustare, giochi da spiaggia e da fiera, una bella mostra fotografica per staccare la spina e, naturalmente, vini biologici e biodinamici da sorseggiare!

Non dimenticate di portare con voi i vostri migliori copricapi, lustrini, occhiali a stella o la vostra migliore camicia a fiori!

e non dimenticate la pistola ad acqua, perché la prudenza non è mai troppa ;)

CONCERTO « BLEU CALYPSO

Quest’anno, 3 avventurieri musicali vi faranno scatenare con i Bleu Calypso e il loro repertorio jazz-groovy con influenze caraibiche.

Questo trio di talento, pieno di energia ed emozione, è composto da Claude Dubertrand al sassofono, Nicolas Thévenin al basso e Jean-Lou Escalle alla batteria.

Sarete sorpresi di ritrovarvi a sculettare al bar o a ballare a piedi nudi sull’erba, con un bicchiere di carpa frizzante in mano.

Concerto a ingresso libero alle 20.00, sul prato di Herrebouc o, se il tempo è migliore, nella nostra cantina!

WINE BAR & FOOD TRUCK GASCON

Scoprite la nostra selezione di prodotti biologici e locali da condividere semplicemente con bicchieri di vini biologici della tenuta e bevande analcoliche servite dal nostro bar all’aperto.

La Poupette, il foodtruck di Betty Beef, vi delizierà con i suoi hamburger, a base di succulenta carne di manzo biologica proveniente dalla fattoria della famiglia Villas, oltre a wrap di carne o verdure, piccoli taglieri di salumi e una selezione di gelati e sorbetti fatti in casa!

Al bar troverete anche una selezione di biscotti dolci e salati. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Non è necessaria la prenotazione.

Servizio dalle 19.00 alle 23.00

DEGUSTAZIONI TUTTO IL GIORNO

Nel nostro attraente spazio di vendita, venite a scoprire le quattro gamme di vini della tenuta: Vigneronnes, Essentielles, Singulières ed Esprit de Herrebouc.

Senza dimenticare il nostro spumante naturale, Carpe à Bulles!

Il 14 luglio potrete degustare tutti i nostri vini senza prenotazione dalle 10.00 alle 18.00 in cantina.

KERMESSE e giochi da spiaggia

Per il vostro relax, stiamo allestendo diverse aree: l’area dei giochi da spiaggia, l’area dei giochi da fiera giganti in legno e l’area dei giochi da tavolo, dove speriamo di incontrare alcuni « beloteurs » e « taroteurs » incalliti all’ora dell’aperitivo!

MOSTRA FOTOGRAFICA DEL COLLETTIVO VERTIGE

Il collettivo Vertige di Tolosa espone Constanta, la quarta serie di foto della sua collezione « Beyond Borders ».

La mostra si svolge dal 22 giugno al 17 agosto, nei giardini, nel magazzino dei vini e nella cantina di vendita della tenuta.

In collaborazione con l’associazione Auscitaine Bruits d’couloir.

E PASSEGGIATE!

Approfittate di queste lunghe giornate estive per passeggiare lungo la Baïse fino a Saint Jean Poutge? o lungo il sentiero locale fino al presbiterio di Pléhaut e al mulino del Comte.

O forse preferite scalare la collina sul Chemin de Herrebouc e poi scendere fino al piccolo borgo di Lézian, o visitare i nostri splendidi vigneti collinari e la loro superba vista sulla campagna del Gers.

Non dimenticate di andare in bicicletta: la tenuta si trova sulla pista ciclabile della Valle della Baïse (V82)

Espanol :

Únase a nosotros en Herrebouc el lunes 14 de julio, a partir de las 19.00 horas, para asistir a la 5ª guinguette champêtre made in Herrebouc

En el programa de esta hermosa velada estival, en modo fiesta en el jardín:

Un trío de jazz-calipso para bailar, un foodtruck « made in Gers » para degustar, juegos de playa y de feria, una bonita exposición fotográfica para evadirse… y, por supuesto, ¡vinos ecológicos y biodinámicos para degustar!

¡No olvide traer su mejor tocado, lentejuelas, gafas de estrella o su mejor camisa de flores!

? y no olvides tu pistola de agua, porque nunca se es demasiado precavido ;)

CONCIERTO « BLEU CALYPSO

Este año, 3 aventureros de la música le harán vibrar con Bleu Calypso y su repertorio jazzy-groovy con influencias caribeñas.

Este trío de talento, lleno de energía y emoción, está formado por Claude Dubertrand al saxofón, Nicolas Thévenin al bajo y Jean-Lou Escalle a la batería.

Le sorprenderá encontrarse contoneándose en la barra del bar o bailando descalzo sobre la hierba, con una copa de carpa burbujeante en la mano.

Concierto de entrada gratuita a las 20:00 h, en el césped de Herrebouc, o si hace mejor tiempo, ¡en nuestra bodega!

WINE BAR & FOOD TRUCK GASCON

Descubra nuestra selección de productos ecológicos y locales para compartir simplemente con copas de los vinos ecológicos de la finca y bebidas sin alcohol servidas en nuestro bar al aire libre.

La Poupette, el foodtruck de Betty Beef, le deleitará con sus hamburguesas, elaboradas con suculenta carne ecológica de la granja de la familia Villas; así como wraps de carne o verduras, pequeñas bandejas de embutidos y una selección de helados y sorbetes caseros

En el bar también encontrará una selección de galletas dulces y saladas. En resumen, ¡hay para todos los gustos!

No es necesario reservar.

Servicio de 19:00 a 23:00

DEGUSTACIONES DURANTE TODO EL DÍA

En nuestro atractivo espacio de venta, descubra las cuatro gamas de vinos de la propiedad: Vigneronnes, Essentielles, Singulières y Esprit de Herrebouc.

Sin olvidar nuestro espumoso natural Carpe à Bulles

El 14 de julio, podrá degustar todos nuestros vinos sin reserva previa de 10:00 a 18:00 en la bodega.

KERMESSE y juegos de playa

Para su relajación, hemos habilitado varios espacios: la zona de juegos de playa, la zona de juegos de feria de madera gigante y la zona de juegos de mesa… ¡donde esperamos encontrarnos con algunos « beloteurs » y « taroteurs » empedernidos a la hora del aperitivo!

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL COLECTIVO VERTIGE

El colectivo tolosano Vertige expone Constanta, la cuarta serie de fotografías de su colección « Más allá de las fronteras ».

La exposición tendrá lugar del 22 de junio al 17 de agosto en los jardines, el almacén de vinos y la bodega de ventas de la finca.

En colaboración con la asociación Auscitaine Bruits d’couloir.

¡Y DE PASEOS!

Aproveche estos largos días de verano para pasear por la Baïse hasta Saint Jean Poutge? o por el sendero local hasta el presbiterio de Pléhaut y el molino del Comte.

O quizás prefiera subir la colina por el Chemin de Herrebouc y luego descender hasta la pequeña aldea de Lézian, o visitar nuestros hermosos viñedos de ladera y sus magníficas vistas sobre la campiña del Gers.

Y no olvide ir en bicicleta, ya que la finca se encuentra en la ruta ciclista del Valle de Baïse (V82)

L’événement Guinguette champêtre Saint-Jean-Poutge a été mis à jour le 2025-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65