Guinguette Concert à la Jumenterie à Théminettes Théminettes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20

Pour fêter la fin de l’été et rêver de l’automne, vous êtes conviés sur la ferme pour un repas concert haut en couleurs!

La jumenterie accueille L’BARAKA , un collectif qui distille un mélange musical remuant qui invite à la danse et au chant! Le groupe expérimente le vivre ensemble de la tradition à la modernité à travers le gnawa, le reggae, le rai, le chaabi…

Chants, guitares, guembri, basse, batterie, percussions, accordéon, trompette, saxophone se marient pour le plus grand plaisir du public, de ses yeux et ses oreilles!

Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 6 87 77 47 72

English :

To celebrate the end of summer and dream of autumn, you’re invited to the farm for a colorful meal-concert!

The mare farm welcomes L’BARAKA , a collective distilling a lively musical mix that invites you to dance and sing along! The group experiments with living together from tradition to modernity through gnawa, reggae, rai, chaabi…

Vocals, guitars, guembri, bass, drums, percussion, accordion, trumpet and saxophone combine to delight the audience, their eyes and ears!

German :

Um das Ende des Sommers zu feiern und vom Herbst zu träumen, laden wir Sie zu einem farbenfrohen Konzert auf dem Hof ein!

Der Stutenhof empfängt L’BARAKA, ein Kollektiv, das eine lebhafte musikalische Mischung aus Tanz und Gesang bietet Die Gruppe experimentiert mit dem Zusammenleben von Tradition und Moderne durch Gnawa, Reggae, Rai, Chaabi….

Gesang, Gitarren, Guembri, Bass, Schlagzeug, Perkussion, Akkordeon, Trompete und Saxophon vereinen sich zum größten Vergnügen des Publikums, seiner Augen und Ohren!

Italiano :

Per festeggiare la fine dell’estate e guardare all’autunno, siete invitati in fattoria per un pasto e un concerto colorati!

La fattoria della cavalla accoglie L’BARAKA, un collettivo che distilla un vivace mix musicale che invita a ballare e cantare insieme a voi! Il gruppo sperimenta la convivenza tra tradizione e modernità attraverso gnawa, reggae, rai, chaabi…

Cantanti, chitarre, guembri, basso, batteria, percussioni, fisarmonica, tromba e sassofono si uniscono per deliziare il pubblico, i suoi occhi e le sue orecchie!

Espanol :

Para celebrar el final del verano y esperar el otoño, le invitamos a la granja para disfrutar de una colorida comida y un concierto

La granja de yeguas acoge a L’BARAKA , un colectivo que destila una animada mezcla musical que invita a bailar y cantar El grupo experimenta la convivencia de la tradición a la modernidad a través del gnawa, el reggae, el rai, el chaabi…

Cantantes, guitarras, guembri, bajo, batería, percusión, acordeón, trompeta y saxofón se unen para deleitar al público, sus ojos y sus oídos

