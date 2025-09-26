Guinguette Concert Mirabel-et-Blacons

Guinguette Concert Mirabel-et-Blacons vendredi 26 septembre 2025.

Guinguette Concert

l’esplanade Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Le bar associatif de Mirabel et Blacons vous propose sa 8eme guinguette au son de SOAP, les musiciens locaux de Pont de Barret, qui nous feront vivre un concert rythmé et dansant.

Buvette et assiette du terroir

No CB

.

l’esplanade Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes guiguettedeblacons@gmail.com

English :

The Mirabel et Blacons bar association invites you to its 8th guinguette to the sound of SOAP, the local musicians from Pont de Barret, who will give us a rhythmic, danceable concert.

Refreshments and local dishes

No CB

German :

Die Vereinsbar von Mirabel und Blacons lädt Sie zu ihrer 8. Guinguette ein, bei der die lokalen Musiker SOAP aus Pont de Barret ein rhythmisches und tanzbares Konzert geben werden.

Getränke und Teller aus der Region

Kein CB

Italiano :

L’associazione dei bar di Mirabel e Blacons organizza la sua 8a guinguette al suono dei SOAP, i musicisti locali di Pont de Barret, che ci regaleranno un concerto ritmato e ballabile.

Rinfresco e piatti locali

No CB

Espanol :

La asociación de bares Mirabel y Blacons organiza su 8ª guinguette al son de SOAP, los músicos locales de Pont de Barret, que nos ofrecerán un concierto rítmico y bailable.

Refrescos y platos locales

No CB

L’événement Guinguette Concert Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme