Guinguette Concert Mirabel-et-Blacons
Guinguette Concert Mirabel-et-Blacons vendredi 26 septembre 2025.
Guinguette Concert
l’esplanade Mirabel-et-Blacons Drôme
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26 23:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Le bar associatif de Mirabel et Blacons vous propose sa 8eme guinguette au son de SOAP, les musiciens locaux de Pont de Barret, qui nous feront vivre un concert rythmé et dansant.
Buvette et assiette du terroir
No CB
l’esplanade Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes guiguettedeblacons@gmail.com
English :
The Mirabel et Blacons bar association invites you to its 8th guinguette to the sound of SOAP, the local musicians from Pont de Barret, who will give us a rhythmic, danceable concert.
Refreshments and local dishes
No CB
German :
Die Vereinsbar von Mirabel und Blacons lädt Sie zu ihrer 8. Guinguette ein, bei der die lokalen Musiker SOAP aus Pont de Barret ein rhythmisches und tanzbares Konzert geben werden.
Getränke und Teller aus der Region
Kein CB
Italiano :
L’associazione dei bar di Mirabel e Blacons organizza la sua 8a guinguette al suono dei SOAP, i musicisti locali di Pont de Barret, che ci regaleranno un concerto ritmato e ballabile.
Rinfresco e piatti locali
No CB
Espanol :
La asociación de bares Mirabel y Blacons organiza su 8ª guinguette al son de SOAP, los músicos locales de Pont de Barret, que nos ofrecerán un concierto rítmico y bailable.
Refrescos y platos locales
No CB
L’événement Guinguette Concert Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme