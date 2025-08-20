GUINGUETTE COSTEPLANE Fleury

Impasse du Listan Fleury Aude

Début : 2025-08-20 19:00:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

2025-08-20

Guinguette Costeplane Soirée Concert, Vins & Tapas

Venez profiter d’une soirée conviviale à la Guinguette Costeplane avec concert live, vins du domaine et assiettes de tapas à déguster sur place.

Sur réservation.

Entrée gratuite Tapas et vins en vente sur place

.

Impasse du Listan Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 33 14 80 83

English :

Guinguette Costeplane ? Concert, Wine & Tapas Evening

Come and enjoy a convivial evening at Guinguette Costeplane, with live concert, estate wines and tapas plates to taste on the spot.

Reservations required.

Free admission ? Tapas and wines for sale on site

German :

Guinguette Costeplane ? Konzertabend, Weine & Tapas

Genießen Sie einen geselligen Abend in der Guinguette Costeplane mit Live-Konzert, Weinen des Weinguts und Tapas-Tellern, die Sie vor Ort verzehren können.

Nur mit vorheriger Reservierung.

Der Eintritt ist frei ? Tapas und Weine werden vor Ort verkauft

Italiano :

Guinguette Costeplane ? Serata di concerti, vini e tapas

Venite a godervi una serata conviviale alla Guinguette Costeplane con un concerto dal vivo, vini della tenuta e tapas da gustare sul posto.

Prenotazione obbligatoria.

Ingresso libero? Tapas e vino in vendita sul posto

Espanol :

Guinguette Costeplane ? Noche de conciertos, vino y tapas

Venga a disfrutar de una velada de convivencia en la Guinguette Costeplane con un concierto en directo, vinos de la finca y tapas para degustar in situ.

Reserva obligatoria.

Entrada gratuita Venta de tapas y vinos in situ

