GUINGUETTE COSTEPLANE Fleury
GUINGUETTE COSTEPLANE Fleury mercredi 20 août 2025.
GUINGUETTE COSTEPLANE
Impasse du Listan Fleury Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 19:00:00
fin : 2025-08-20 22:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Guinguette Costeplane Soirée Concert, Vins & Tapas
Venez profiter d’une soirée conviviale à la Guinguette Costeplane avec concert live, vins du domaine et assiettes de tapas à déguster sur place.
Sur réservation.
Entrée gratuite Tapas et vins en vente sur place
Impasse du Listan Fleury 11560 Aude Occitanie +33 6 33 14 80 83
English :
Guinguette Costeplane ? Concert, Wine & Tapas Evening
Come and enjoy a convivial evening at Guinguette Costeplane, with live concert, estate wines and tapas plates to taste on the spot.
Reservations required.
Free admission ? Tapas and wines for sale on site
German :
Guinguette Costeplane ? Konzertabend, Weine & Tapas
Genießen Sie einen geselligen Abend in der Guinguette Costeplane mit Live-Konzert, Weinen des Weinguts und Tapas-Tellern, die Sie vor Ort verzehren können.
Nur mit vorheriger Reservierung.
Der Eintritt ist frei ? Tapas und Weine werden vor Ort verkauft
Italiano :
Guinguette Costeplane ? Serata di concerti, vini e tapas
Venite a godervi una serata conviviale alla Guinguette Costeplane con un concerto dal vivo, vini della tenuta e tapas da gustare sul posto.
Prenotazione obbligatoria.
Ingresso libero? Tapas e vino in vendita sul posto
Espanol :
Guinguette Costeplane ? Noche de conciertos, vino y tapas
Venga a disfrutar de una velada de convivencia en la Guinguette Costeplane con un concierto en directo, vinos de la finca y tapas para degustar in situ.
Reserva obligatoria.
Entrada gratuita Venta de tapas y vinos in situ
