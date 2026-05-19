Guinguette entrée par l’école Damas-et-Bettegney

Damas-et-Bettegney

Guinguette

entrée par l’école 3 place de l’église Damas-et-Bettegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Guinguette.

Première partie accordéon et chant avec Noélie et Vincent, deuxième partie DJ JUL’

Alors si vous voulez profiter de l’ambiance, être bien installés en famille ou entre amis et ne rien manquer de la fête… Musique, bonne humeur, convivialité… tout sera réuni pour passer une superbe soirée.

Pensez à réserver votre table dès maintenant par téléphone, c’est gratuit.

Buvette et petite restauration.

Organisée par le foyer rural de la GitteTout public

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entrée par l’école 3 place de l’église Damas-et-Bettegney 88270 Vosges Grand Est +33 7 70 75 30 15 foyerrural.gitte@gmail.com

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English :

Guinguette.

First part accordion and vocals with Noélie and Vincent, second part DJ JUL’

So if you want to enjoy the atmosphere, sit back with family and friends and not miss a thing of the party? Music, good humor, conviviality? everything you need for a superb evening.

Don’t forget to reserve your table now it’s free!

Refreshments and snacks.

Organized by the Foyer Rural de la Gitte

L’événement Guinguette Damas-et-Bettegney a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MIRECOURT