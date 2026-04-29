Bonneville-la-Louvet

Guinguette de la Calonne

Place du commerce Bonneville-la-Louvet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Musique à la campagne

Musique, buvette et goûter sur place.

Cadeau fête des pères une boisson offerte pour chaque papa. .

Place du commerce Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie

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English : Guinguette de la Calonne

Music in the countryside

L’événement Guinguette de la Calonne Bonneville-la-Louvet a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terre d’Auge Tourisme