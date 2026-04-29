Guinguette de la Calonne Bonneville-la-Louvet
Guinguette de la Calonne Bonneville-la-Louvet dimanche 21 juin 2026.
Bonneville-la-Louvet
Guinguette de la Calonne
Place du commerce Bonneville-la-Louvet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Musique à la campagne
Musique, buvette et goûter sur place.
Cadeau fête des pères une boisson offerte pour chaque papa. .
Place du commerce Bonneville-la-Louvet 14130 Calvados Normandie
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English : Guinguette de la Calonne
Music in the countryside
L’événement Guinguette de la Calonne Bonneville-la-Louvet a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Terre d’Auge Tourisme