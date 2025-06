Guinguette de la Piolette – Château la Piolette Le Pian-sur-Garonne 3 juillet 2025 18:00

Gironde

Guinguette de la Piolette Château la Piolette 2 La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-04

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-24

2025-07-25

2025-07-31

2025-08-01

2025-08-07

2025-08-08

2025-08-14

2025-08-15

2025-08-21

2025-08-22

2025-08-28

2025-08-29

C’est le retour de la guinguette éphémère du château la Piolette avec vue sur le vignoble !

Venez vous détendre en famille ou entre amis autour d’un petit verre sur notre terrasse pour découvrir le château La Piolette.

L’Afterwork des amateurs de VIN !

Ces afterworks placés sous le signe du partage et de la convivialité vous permettront de rencontrer le viticulteur et son équipe.

C’est une occasion unique de découvrir de très beaux vins, dans un lieu exceptionnel, dans une ambiance musicale ?? !

Du vin, des tapas, des planches apéro, de la charcuterie, du fromage, des softs, des cocktails et une animation musicale !

– Restauration sur place,

– Animation musicale,

– Terrasse ensoleillée. .

Château la Piolette 2 La Piolette

Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75 contact@chateaulapiolette.com

