Guinguette de la Semaine Bleue Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Vendredi 10 octobre à partir de 18h, la Guinguette de la Semaine Bleue ouvre au restaurant de l’Hippodrome de Châtelaillon-Plage pour une fin d’après-midi dansante !

Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72

English :

Friday, October 10th, from 6 p.m., the Blue Week Guinguette opens at the restaurant of the Châtelaillon-Plage Hippodrome for a late afternoon of dancing!

German :

Am Freitag, den 10. Oktober, ab 18 Uhr öffnet die Blue Week Guinguette im Restaurant des Hippodroms von Châtelaillon-Plage für einen späten Tanznachmittag!

Italiano :

Venerdì 10 ottobre, a partire dalle 18.00, la Guinguette de la Semaine Bleue si apre al ristorante Hippodrome di Châtelaillon-Plage per un tardo pomeriggio di danze!

Espanol :

El viernes 10 de octubre, a partir de las 18 h, se inaugura la Guinguette de la Semana Azul en el restaurante del Hipódromo de Châtelaillon-Plage para una tarde de baile.

