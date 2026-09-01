GUINGUETTE DE LA SOLEDRA PLACE DE L’ÉGLISE Lanta

Informations pratiques

Lanta

GUINGUETTE DE LA SOLEDRA

PLACE DE L’ÉGLISE Avenue de l’Église Lanta Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Retrouvez l’ambiance chaleureuse d’une guinguette traditionnelle avec musique, danse et moments de partage au cœur du Lauragais.

Laissez-vous porter par l’atmosphère conviviale de la Guinguette de La Soledra à Lanta. Sur la place de l’église, vous profiterez d’un après-midi placé sous le signe de la musique traditionnelle, de la danse et du plaisir d’être ensemble.

Au son du groupe Extrado, découvrez l’esprit festif des guinguettes d’autrefois dans un cadre accueillant et familial. Entre quelques pas de danse, une pause à la buvette ou une dégustation de crêpes, chacun pourra partager un moment agréable au cœur du village.

Dimanche 13 septembre

-17h à 20h Guinguette avec musique traditionnelle, animation du groupe musical Extrado, danse, buvette et crêpes .

PLACE DE L’ÉGLISE Avenue de l’Église Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie lasoledra@gmail.com

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English :

Experience the warm atmosphere of a traditional open-air dance hall, complete with music, dancing, and moments of togetherness in the heart of the Lauragais region.

L’événement GUINGUETTE DE LA SOLEDRA Lanta a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE