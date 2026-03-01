GUINGUETTE DE LÉON Saint-Léon
GUINGUETTE DE LÉON Saint-Léon samedi 28 mars 2026.
GUINGUETTE DE LÉON
FOYER RURAL Saint-Léon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Saint-Léon passe en mode Guinguette ! Convivialité, musique, danse et bonne humeur sont au rendez-vous de ce début de printemps.
Rendez-vous au Foyer Rural de Saint-Léon pour cette fête à l’esprit de guinguette !
Repas sans réservation avec Sandwicherie Ventrêche/Raclette sur place.
Ensuite, la soirée continuera avec le concert Red Cover avec un style Rock/Blues/Funk .
FOYER RURAL Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Saint-Léon goes Guinguette! Music, dancing and good spirits are the order of the day for this early spring.
L’événement GUINGUETTE DE LÉON Saint-Léon a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE