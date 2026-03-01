GUINGUETTE DE LÉON

FOYER RURAL Saint-Léon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Saint-Léon passe en mode Guinguette ! Convivialité, musique, danse et bonne humeur sont au rendez-vous de ce début de printemps.

Rendez-vous au Foyer Rural de Saint-Léon pour cette fête à l’esprit de guinguette !

Repas sans réservation avec Sandwicherie Ventrêche/Raclette sur place.

Ensuite, la soirée continuera avec le concert Red Cover avec un style Rock/Blues/Funk .

FOYER RURAL Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Saint-Léon goes Guinguette! Music, dancing and good spirits are the order of the day for this early spring.

L’événement GUINGUETTE DE LÉON Saint-Léon a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE