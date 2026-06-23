Vernois-lès-Belvoir

Guinguette de l’été

Centre du village Vernois-lès-Belvoir Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21 23:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez passer une belle soirée festive et dansante à Vernois lès Belvoir. Concert de Les potes à Germaine. Apéritif offert par la commune. Buvette et restauration sur place. Animations diverses toute la soirée. .

Centre du village Vernois-lès-Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 35 55

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English : Guinguette de l’été

L’événement Guinguette de l’été Vernois-lès-Belvoir a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE