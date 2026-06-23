Guinguette de l’été Vernois-lès-Belvoir
Guinguette de l’été Vernois-lès-Belvoir mardi 21 juillet 2026.
Vernois-lès-Belvoir
Guinguette de l’été
Centre du village Vernois-lès-Belvoir Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:30:00
fin : 2026-07-21 23:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez passer une belle soirée festive et dansante à Vernois lès Belvoir. Concert de Les potes à Germaine. Apéritif offert par la commune. Buvette et restauration sur place. Animations diverses toute la soirée. .
Centre du village Vernois-lès-Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 35 55
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English : Guinguette de l’été
L’événement Guinguette de l’été Vernois-lès-Belvoir a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE