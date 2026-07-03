Guinguette de Neufont concert pop folk soul Saint-Amand-de-Vergt
samedi 1 août 2026 · Saint-Amand-de-Vergt
Informations pratiques
Saint-Amand-de-Vergt
Guinguette de Neufont concert pop folk soul
845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous dès 20h pour bouger au rythme de la musique pop-folk-soul avec le groupe Moon’Sol
Rendez-vous dès 20h pour bouger au rythme de la musique pop-folk-soul avec le groupe Moon’Sol .
845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
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English : Guinguette de Neufont concert pop folk soul
Join us starting at 8 p.m. to dance to the beat of pop-folk-soul music with the band Moon’Sol
L’événement Guinguette de Neufont concert pop folk soul Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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