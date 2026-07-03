Informations pratiques

Saint-Amand-de-Vergt

Guinguette de Neufont concert pop folk soul

845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Rendez-vous dès 20h pour bouger au rythme de la musique pop-folk-soul avec le groupe Moon’Sol

Rendez-vous dès 20h pour bouger au rythme de la musique pop-folk-soul avec le groupe Moon’Sol .

845 Route du Lac Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

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English : Guinguette de Neufont concert pop folk soul

Join us starting at 8 p.m. to dance to the beat of pop-folk-soul music with the band Moon’Sol

L’événement Guinguette de Neufont concert pop folk soul Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux