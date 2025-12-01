Guinguette de Noël au restaurant L’Estagnol Restaurant L’Estagnol Eygalières
Guinguette de Noël au restaurant L’Estagnol
Samedi 13 décembre 2025 de 12h à 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Restaurant L’Estagnol 11 impasse Mas Blanc Eygalières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-13 12:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Le restaurant L’Estagnol à Eygalières vous invite à sa guinguette de Noël, le samedi 13 décembre de 12h à 20h !
Venez fêter Noël avant l’heure à la Guinguette de Noël organisée par le restaurant L’Estagnol et Le Cercle, by la Femme Esta (association dédiée aux femmes).
Vide-dressing, groupe musical, foodtruck, raséro, bar à huîtres, dégustation de vin et plein d’autres surprises au programme de cette journée festive et conviviale !
Pour plus d’informations, contacter le restaurant. .
Restaurant L’Estagnol 11 impasse Mas Blanc Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 36 73
English :
The L’Estagnol restaurant in Eygalières invites you to its Christmas guinguette on Saturday 13 December from 12 noon to 8 pm!
