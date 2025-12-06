Guinguette de Noël Belleherbe
Guinguette de Noël Belleherbe samedi 6 décembre 2025.
Guinguette de Noël
Belleherbe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché de créateurs et producteurs locaux, buvette et petite restauration. Animations pour enfants manège, maquillage et visite du Père Noël. Repas le soir Fondue Géante sur réservation 07.88.98.07.76 .
Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 98 07 76
English : Guinguette de Noël
L’événement Guinguette de Noël Belleherbe a été mis à jour le 2025-12-03 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE