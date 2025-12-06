Guinguette de Noël

Belleherbe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de créateurs et producteurs locaux, buvette et petite restauration. Animations pour enfants manège, maquillage et visite du Père Noël. Repas le soir Fondue Géante sur réservation 07.88.98.07.76 .

Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 98 07 76

