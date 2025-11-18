Guinguette de Noël Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 18:00 –

Gratuit : oui Adulte, Tout public

???? GUINGUETTE DE NOËL – ÉDITION 2025 ! ????Jeudi 18 décembre · 17h45 ? 22h00La magie de Noël revient… encore plus savoureuse !Cette année, venez déguster la tartiflette de chez Beillevaire, accompagner vos proches et profiter d’un moment chaleureux dans une ambiance festive. ?????Au programme :? Tartiflette Beillevaire? Jeux pour petits et grands? Vin chaud & gourmandises? Musique live? Spectacle de hip-hop? Atelier maquillage de Noël? Rencontre avec le Père Noël ???????? Réservez vos repas en ligne dès maintenant :???? https://www.helloasso.com/associations/centre-sportif-et-culturel-laetitia/boutiques/guinguette-de-noel???? On vous attend nombreux pour célébrer Noël ensemble !???? Entrée libre • Ambiance garantie Voir moins

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 0787189698