Guinguette de Noël des créateurs Salle des Jardins du Roc Granville

Guinguette de Noël des créateurs

Salle des Jardins du Roc 1 Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 22:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Marché de jeunes créateurs locaux, musique, buvette avec boissons chaudes et restauration. Animations pour tous et tombola de Noël. .

Salle des Jardins du Roc 1 Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Guinguette de Noël des créateurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guinguette de Noël des créateurs Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OTGTM BIT Granville