Guinguette de Noël Mézières-sur-Ponthouin

Guinguette de Noël

Terrain de pétanque Mézières-sur-Ponthouin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Guinguette de Noêl !

Au programme

– Spectacle de Noël à 15h30, ouvert à tous

– Arrivée du Père Noël à 18h

– Restauration tartiflette, salade, et crumble aux pomme Réservations avant le 30/11 au 06 78 14 85 62

– Sur place buvette, crêpes et gaufres

– DJ

Au terrain de pétanque de Mézières-sur-Ponthouin, sous barnum et parquet pour danser.

Organisé par l’APE Les enfants d’abord .

Terrain de pétanque Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 14 85 62 amelie_lenoir@live.fr

