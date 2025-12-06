Guinguette de Noël Mézières-sur-Ponthouin
Guinguette de Noël Mézières-sur-Ponthouin samedi 6 décembre 2025.
Guinguette de Noël
Terrain de pétanque Mézières-sur-Ponthouin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Guinguette de Noêl !
Au programme
– Spectacle de Noël à 15h30, ouvert à tous
– Arrivée du Père Noël à 18h
– Restauration tartiflette, salade, et crumble aux pomme Réservations avant le 30/11 au 06 78 14 85 62
– Sur place buvette, crêpes et gaufres
– DJ
Au terrain de pétanque de Mézières-sur-Ponthouin, sous barnum et parquet pour danser.
Organisé par l’APE Les enfants d’abord .
Terrain de pétanque Mézières-sur-Ponthouin 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 14 85 62 amelie_lenoir@live.fr
English :
Guinguette de Noêl!
German :
Guinguette de Noêl!
Italiano :
Guinguette per Natale!
Espanol :
¡Guinguette para Navidad!
L’événement Guinguette de Noël Mézières-sur-Ponthouin a été mis à jour le 2025-11-08 par CDT72